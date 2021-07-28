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رامي رضوان يكشف حالة الفنانة دلال عبدالعزيز الصحية: الوضع صعب وغير مستقر ونطلب الدعاء

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رامي رضوان يكشف حالة الفنانة دلال عبدالعزيز الصحية: الوضع صعب وغير مستقر ونطلب الدعاء رامي رضوان يكشف حالة الفنانة دلال عبدالعزيز الصحية: الوضع صعب وغير مستقر ونطلب الدعاء

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قال الإعلامي رامي رضوان، إن شائعة وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز، إصابة الأسرة بصدمة كبيرة، مؤكدا خلال برنامجه مساء أن الكل من المحيطين به شعروا بقلق شديد جداً، خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولهذا السبب سارعت في كتابة النفي، وكنت في حالة من الانفعال على غير عادتي حتي اطمأن الناس.

وأضاف: «دنيا كانت وقت الشائعة مريحة شوية وفوجئت بكم من رسائل ومكالمات عزاء وعاشت وقت صعب جدآ، الموضوع من الجانب الإنساني كان صعب على أي أسرة، ضيفوا إلى ذلك أن هذه الأسرة لديها مصاب جلل، بعد فقدان الأب الراحل سمير غانم، ونعيش معاناة منذ ٣ أشهر، مش عارفين بعد ساعة في إيه.

كما أن الفريق المعالج يبذل مجهودا كبيرا حتي نطمئن على الحالة الصحية لدلال عبدالعزيز، والوضع الصحي للأسف صعب وليس سهلا على الإطلاق، مقدرش اقول أن هناك تحسنا، في حالة من عدم الاستقرار، كل ساعة مفاجأة، للأسف الشديد، الموضوع صعب، ارجوا من كل السادة الصحفيين والإعلاميين متتكلمش علينا، بلاش نتسابق في نشر مثل هذه الشائعات، إلا بعد التأكد منها 200٪، مراعاة لظروف أي أسرة.

وتابع: «منازلنا نطلب الدعاء، وفي أشد الحاجة له، لا أستغل برنامجي للحديث عن أمور شخصية على الإطلاق».

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