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مصطفى الفقي: ما حدث بتونس ليس انقلابا وحكم الإخوان فشل هناك مثلما فشل في

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مصطفى الفقي: ما حدث بتونس ليس انقلابا وحكم الإخوان فشل هناك مثلما فشل في مصر مصطفى الفقي: ما حدث بتونس ليس انقلابا وحكم الإخوان فشل هناك مثلما فشل في

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قال الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي، ورئيس مكتبة الإسكندرية، في لقاءه ببرنامج «يحدث في » الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة «MBC مصر، إن ما حدث في تونس من مطالبات بحل البرلمان وتجميد نشاطه وتعليق عمله لمدة 30 يومًا وعزل رئيس هشام المشيشي، ورفع الحصانة عن أعضاء البرلمان، بقرارات رئاسية، ليس انقلابًا وهو وفقًا للدستور التونسي من صلاحيات الرئيس.

وأضاف «الفقي» أن حكم الإخوان فشل في تونس مثلما فشل في مصر، قائلًا: «الإخوان في تونس ادعوا التطور ولكنهم ظهروا أنهم كوبي من الإخوان في مصر».

وأوضح المفكر السياسي، أن الإخوان كلما دخلوا في اختبار حقيقي علني فشلوا لأنهم جماعة مغلقة، ويعملون بفكر الكهنوت، موضحًا أنه بالرغم من زعم الإخوان بأنهم جماعة تعبر عن الدين فإن معظم الشعوب العربية ليست معهم ولا تميل لهم.

المصرى اليوم

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