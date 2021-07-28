شوبير يكشف قرار الأهلي النهائي بشأن احتراف ثلاثي الفريق

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كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن وصول عروض إحتراق لعدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وقال أحمد شوبير، في تصريحات تلفزيونية :«حسين الشحات، الجناح الأيمن للنادي الأهلي، تلقى عرضًا من أحد الأندية السعودية في الفترة الأخيرة، والنادي الأهلي رفض العرض وتم غلق ملف رحيله عن القلعة الحمراء نهائيًا».

وأضاف :«المالي أليو ديانج، لاعب خط وسط الفريق الأحمر، تلقى عروضًا من بعض الأندية الأوروبية، والنادي الأهلي رفض بشكل مبدئي رحيل اللاعب»، مؤكدًا :«الفريق الأحمر، سيوافق على بيع ديانج، إذا جاءت له عروض مغرية».

وتابع :«الأهلي سوف يتعاقد مع لاعب أو اثنان من الأجانب الذين يتفاوض معهم، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة».

وأشار :«أحمد ياسر ريان، تلقى عرضًا من أحد الأندية التركية، وسيتم حسم أمر رحيله من عدمه، عقب عودته من الاولمبياد»، موضحًا :«اللاعب ليس لديه أي أزمة البقاء مع الأهلي، في حال حصوله على فرصة مثل باقي المهاجمين».