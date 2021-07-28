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طلب إحاطة لوزير الرياضة واللجنة الاوليمبية بسبب اخفاقات البعثة في الاولمبياد

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طلب إحاطة لوزير الرياضة واللجنة الاوليمبية بسبب اخفاقات البعثة في الاولمبياد طلب إحاطة لوزير الرياضة واللجنة الاوليمبية بسبب اخفاقات البعثة في الاولمبياد

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أكد النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، أن طلب الإحاطة للجنة الاوليمبية المصرية ووزير الشباب والرياضة من أجل تفسير ما حدث لبعثة في أولمبياد طوكيو.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر «حضرة المواطن» مستاء وحزين للغاية بالمستوى الذي ظهر به اللاعبين المصريين في البطولة حتى الآن وليست مصر هي التي تلعب بتمثيل مشرف لأننا نمتلك عدد كبير كأكبر بعثة عربية وأفريقية في تاريخ الأولمبياد«.

وتابع «لم يكن هناك إستعجال في طلب الإحاطة لأن الأمور واضحة للغاية بأن الاعداد لم يكن جيدا للغاية، فهذا الأمر يجب متابعتة ومعرفة ما حدث من نتائج سلبية في الأولمبياد».

وواصل «مع كامل الاحترام للفنان تامر حسني، فكيف يعقل أن يقوم بإنتاج ملابس البعثة المصرية كأول خط إنتاج له وهي لم يكن يسحتق هذا لأن هناك شخصيتين فازوا بهذه التصميمات وتم إزاحتهم في الوقت الأخير لصالح الفنان تامر حسني».

وأختتم «كيف أن يكون ملابس لاعبات مصر أن تكونها الملابس رجالي والبدل رجالي وكان من الممكن أن يكون التصميمات أفضل من ذلك بكثير للتعبير عن الحضارة الفرعونية».

المصرى اليوم

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