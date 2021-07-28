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قال الإعلامي أحمد شوبير أن آليو ديانج لاعب وسط الأهلي تلقى عدد من العروض الأوروبية خلال الفترة الأخيرة.

واضاف شوبير «أليوديانج لديه أكثر من عرض أوروبي والنادي الأهلي المبدا دائما إنه مستمر إلا إذا كان هناك عرض كبير مغري ممكن يتوافق في هذه الحالة خاصة في وجود السولية وحمدي فتحي».

ويقدم صاحب الـ23 عاماً مستوى رائع خلال الموسم الحالي وهو ما ساهم في التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالي وكذلك السوبر القاري بالإضافة إلى التواجد أساسياً في تشكيل منتخب مالي.

وكانت تقارير صحفية تركية قد أكدت على اقتراب فريق جالاتا سراي من حسم صفقة لاعب وسط الأهلي آليو ديانج مقابل 8 ملايين يورو.