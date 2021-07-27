حائل : القبض على مواطن يسرق السيارات والمحلات التجارية
أسعار الصهاريج تستنزف أهالي المزاحمية
تفاقمت أزمة المياه في محافظة المزاحمية، غرب العاصمة الرياض مع دخول الصيف، ووصلت الأسعار إلى 120 ريالا قيمة الصهريج الواحد للمياه،...
أصدر الدفاع المدني أمس تنبيها عن المركز الوطني للأرصاد عن وجود أتربة مثارة على منطقة مكة المكرمة (الخرمة، المويه، تربة، رنية)،...
عقدت اللجنة الاستشارية العليا الدائمة لعمداء جامعة أم القرى اجتماعها الثالث للعام 1442، أمس، برئاسة رئيس الجامعة، الدكتور معدي آل...
تم العثور على مفقودي الرديفة التابعة لمحافظة جبة وهما على قيد الحياة، والتي نشرت «الوطن» عن فقدهما، أمس، وهما من الجنسبة...
أعلنت وزارة التعليم أمس بداية دمج مدارس ومعاهد الجامعات بالتعليم العام، وذلك بتسكين الإشراف الإداري والعلمي للمعاهد العلمية...
وزع 53 متطوعا ما يقارب 5800 وجبة إفطار صائم، و1000 هدية، تضمنت سجادات صلاة للمعتمرين، أمس، في المسجد الحرام.قد فتحت وكالة الرئاسة لشؤون...
واصلت اللجنة العليا بجامعة نجران تكثيف اجتماعاتها؛ استعدادًا لعودة الدراسة حضوريًا من خلال عقد الاجتماعات ومناقشة ما تم تنفيذه من...