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حائل : القبض على مواطن يسرق السيارات والمحلات التجارية

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الصهاريج تستنزف أهالي المزاحمية

تفاقمت أزمة المياه في محافظة المزاحمية، غرب العاصمة الرياض مع دخول الصيف، ووصلت الأسعار إلى 120 ريالا قيمة الصهريج الواحد للمياه،...

7ff60d0467.jpgالرياض : سعود الخزيم
9176824db8.jpg17 ذو الحجة 1442 هـ
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حرارة الشرقية تتعدى 50 درجة وانهيارات صخرية بجازان

أصدر الدفاع المدني أمس تنبيها عن المركز الوطني للأرصاد عن وجود أتربة مثارة على منطقة مكة المكرمة (الخرمة، المويه، تربة، رنية)،...

icon-byline.pngجازان : قاسم يحيى الهروبي وجدة : يمن لقمان وعبده علواني
icon-clock.png17 ذو الحجة 1442 هـ

عودة آمنة في أم القرى

عقدت اللجنة الاستشارية العليا الدائمة لعمداء جامعة أم القرى اجتماعها الثالث للعام 1442، أمس، برئاسة رئيس الجامعة، الدكتور معدي آل...

icon-byline.pngمكة المكرمة : الوطن
icon-clock.png17 ذو الحجة 1442 هـ

العثور على مفقودي الرديفة

تم العثور على مفقودي الرديفة التابعة لمحافظة جبة وهما على قيد الحياة، والتي نشرت «الوطن» عن فقدهما، أمس، وهما من الجنسبة...

icon-byline.pngنجران: قاسم الكستبان
icon-clock.png17 ذو الحجة 1442 هـ
ضوئية لما نشرته «الوطن»

نقل 71 معهدا جامعيا للتعليم العام

أعلنت وزارة التعليم أمس بداية دمج مدارس ومعاهد الجامعات بالتعليم العام، وذلك بتسكين الإشراف الإداري والعلمي للمعاهد العلمية...

icon-byline.pngمكة المكرمة : أحمد الجهني
icon-clock.png17 ذو الحجة 1442 هـ

12 ألف مستفيد من الخدمات التطوعية

وزع 53 متطوعا ما يقارب 5800 وجبة إفطار صائم، و1000 هدية، تضمنت سجادات صلاة للمعتمرين، أمس، في المسجد الحرام.قد فتحت وكالة الرئاسة لشؤون...

icon-byline.pngمكة المكرمة :الوطن
icon-clock.png17 ذو الحجة 1442 هـ

جامعة نجران تبحث العودة الآمنة

واصلت اللجنة العليا بجامعة نجران تكثيف اجتماعاتها؛ استعدادًا لعودة الدراسة حضوريًا من خلال عقد الاجتماعات ومناقشة ما تم تنفيذه من...

icon-byline.pngنجران: قاسم الكستبان
icon-clock.png17 ذو الحجة 1442 هـ

الوطن السعودية

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