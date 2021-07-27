وزير خارجية المغرب يسلم رئيس تونس رسالة من الملك محمد السادس

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سلم وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، الرئيس التونسي، قيس سعيد، رسالة ملكية من الملك محمد السادس في ضوء التطورات التي تشهدها البلاد.

وخلال اللقاء الذي حمل رسالة شفهية من العاهل المغربي، تم التأكيد على روابط الأخوة القوية بين القيادتين في البلدين، وتجديد الإعراب عن العزم المشترك الذي يحدوهما من أجل مواصلة العمل سويا لتوطيد علاقات التعاون الثنائي وتحقيق التطلعات المشتركة للشعبين نحو مزيد من التضامن والتآزر.

وجاءت زيارة وزير الخارجية المغربي في أعقاب إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي.