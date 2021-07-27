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"سبق" تكشف تفاصيل احتراق مركبة مواطنة بعد ارتطامها بمضخة وقود بالأفلاج

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كشفت مصادر "سبق" عن تفاصيل احتراق مركبة مواطنة بعد ارتطامها بمضخة محطة وقود في الأفلاج.

وتفصيلاً، فقد ذكر أحد أقارب المواطنة أنها من سكان مدينة الرياض، وقدمت لمدينة الأفلاج في إجازة عيد الأضحي، ولديها الخبرة في القيادة، لقضاء مستلزمات منزلها من الأماكن القريبة لها.

وأضاف: "الحادثة المتداولة وقعت مساء أمس الاثنين بإحدى محطات الوقود بطريق الأمير محمد بن عبدالعزيز بالأفلاج، عندما خرجت المواطنة من المنزل بهدف شراء مستلزمات لأحد أطفالها، فعند وقوف مركبتها وإطفاء المحرك أثناء تزويدها بالوقود من المحطة وعزمها السير بعد انتهاء تزويد الوقود كانت الطارة "الدركسون" في اتجاه اليسار، وعلى الفود بعد تشغيل المركبة والسير فقدت السيطرة على القيادة، فارتطمت المركبة بمضخة الوقود واندلع الحريق".

وأشار إلى أنه لم تسجل أي خسائر بشرية أو مادية تذكر من جراء الحريق سوى احتراق إحدى مضخات الوقود.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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