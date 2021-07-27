السفير التونسي يستقبل الرئيس التنفيذي لمهرجان السينما الفرانكوفونية

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لاقتراحات اماكن الخروج

استقبل السفير التونسى محمد بن يوسف بمصر في مكتبه بالقاهرة الكاتب الصحفى قدرى الحجار الرئيس التنفيذى لمهرجان الاسكندرية للسينما الفرانكوفونية لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات الفنية ومناقشة الخطوط العريضة لمشاركة تونس كضيف شرف للدورة الاولى للمهرجان الذي يعقد في الفترة من ١١- ١٦ سبتمبر القادم في مدينة الاسكندرية عروس البحر الابيض المتوسط حضر الاجتماع اميرة الحامدي المستشار الثقافى للسفارة ز

واعرب السفير محمد بن يوسف، عن امتنانة بان تكون تونس هي ضيف شرف المهرجان في الدورة التاسيسية.

واكد بن يوسف ان هناك أمكانيات كبيرة للتعاون الثقافي بين البلدين خاصة مع احتفالات عام الثقافة المصرية التونسية 2021- 2022، الذي أعلنه الرئيس التونسي قيس سعيد مع الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى.

وأضاف أن هناك أفلاما مهمة تنتجها تونس حاليا، وتجري الاتصالات لتمثيل تونس في الدورة الأولى للمهرجان في أفضل صورة.

وأكد قدري الحجار، إننا نعمل على خروج الإحتفالية على الوجه الأكمل تلبية للفعاليات عام الثقافة المصرية-التونسية الذي أطلقته الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة مع محمد بن يوسف سفير دولة تونس بمصر، ويجرى التنسيق مع الدكتورة إنصاف وهيبة، مسؤولة الاحتفالية وممثل المهرجان الدائم في تونس والذي سيشمل على برامج خاصة للسينما التونسية، وندوات حول صناعة السينما في تونس، وأهم المؤسسات العاملة عليها، وموائد مستديرة سيتم من خلالها إطلاق مبادرات جديدة للتعاون السينمائي بين مصر وتونس .

ويقام المهرجان تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية .

أما عن مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكفونية، فهو مهرجان سينمائي مصري يعنى بعرض أفلام الدول الفرانكفونية ويصل عددها إلى 88 دولة ما بين دول رئيسية ومنها مصر، ودول مراقبة، ودول أعضاء منتسبون، وتنظمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام، ويترأس لجنته العليا الكاتب الكبير محمد سلماوي عدد من الوجوه الإعلامية والفنية والثقافة المرموقة على رأسهم الفنان الكبير سمير صبري رئيس شرف المهرجان، والدكتورة إيمان نجم وكيل وزارة الثقافة المصرية.