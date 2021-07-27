إسرائيل وواشنطن توقعان اتفاق إنتاج منظومة ليزر لاعتراض الطائرات والصواريخ

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ذكرت وسائل إعلام عبرية، الثلاثاء، بأن أمريكا وإسرائيل وقعا اتفاقا لإنتاج منظومة ليزر لاعتراض الصواريخ والطائرات.

وأفادت القناة العبرية السابعة في تقرير مطول لها، اليوم الثلاثاء، أن شركتي «رفائيل» للصناعات العسكرية الإسرائيلية وشركة «لوكهيد مارتن» الأمريكية للصناعات العسكرية وقعتا اتفاقية عسكرية تقضي بتطوير وإنتاج منظومة دفاعية قائمة على «الليزر».

وأكدت القناة العبرية أن الشركتين، الأمريكية والإسرائيلية، تعملان على تحويل المنظومة في إسرائيل إلى تشغيلية فضلا عن تسويقها في الولايات المتحدة الأمريكية نفسها، وذلك خلال سنوات قليلة مقبلة.

وأوضحت القناة أنه يمكن دمج المنظومات الدفاعية بتقنيات ليزر قادرة على اعتراض أو تحييد عدد كبير من التهديدات الجوية، بدقة عالية، على رأسها قذائف وطائرات مسيرة، على أن تكون تكلفة هذه المنظومة الدفاعية الجديدة منخفضة، مقارنة بوسائل الاعتراض التقليدية الأخرى.

وأشارت القناة العبرية إلى أن تلك التقنيات الدفاعية، الأمريكية الإسرائيلية، المشتركة، ستعمل على توسيع قدرات الدفاع الجوي المتعددة الطبقات، وهي التقنيات التي ستقوم شركة رفائيل الإسرائيلية بتطويرها.