أخبار عاجلة

"جونسون" يدعو لعقد اجتماعين عاجلين للأمم المتحدة و"الناتو" لبحث الأوضاع في أفغانستان -
الرياض.. "سقيا" توزِّع 96 ألف عبوة مياه خلال يوليو الماضي -
"السعودية للكهرباء": عدادَا الأرض الفضاء في "رحمانية جدة" يرجعان لعام ٢٠١٨ -
سموحة يحشد نجومه لمواجهة المصري -
حماية تراث القوقاز تعرب عن قلقها لإزالة 51 منحوتة من متحف شوشي -
المنيا تشارك في مؤتمر واقع ومستقبل التطبيقات التكنولوجية بالوطن العربي -
فرقة مطروح للفنون الشعبية تختتم عروضها بصيف إسكندرية -
ثقافة البحر الأحمر تحتفل بالسنة الهجرية الجديدة -
استشاري قلب: الرياضة تضبط الحالة المزاجية -
28 أغسطس بداية امتحانات الفصل الصيفي لطلاب وطالبات البرامج الجديدة بـ«تجارة القناة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. المصرى اليوم

أمريكا تدعو رئيس الوزراء اللبناني المكلف لسرعة تشكيل

Print
أمريكا تدعو رئيس الوزراء اللبناني المكلف لسرعة تشكيل الحكومة أمريكا تدعو رئيس الوزراء اللبناني المكلف لسرعة تشكيل

اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعت الولايات المتحدة الأمريكية، رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي إلى تشكيل في أسرع وقت، جاء ذلك وفقا لتصريحات المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جالينا بورتر.

وأعلنت المسؤولة الأمريكية أن بلادها تجدد دعواتها إلى تشكيل حكومة فاعلة، وحكومة تلتزم أيضا بإجراء إصلاحات أساسية.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون، كلف رئيس الحكومة الأسبق، نجيب ميقاتي، بتشكيل الحكومة الجديدة.

ويعتبر يكون ميقاتي الشخصية الثالثة بعد السفير مصطفى أديب ورئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري التي يكلفها عون بتشكيل حكومة لبنانية، إثر استقالة حكومة حسان دياب، على خلفية انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس 2020.

وكان قد اعتذر رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري عن تشكيل الحكومة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
برلماني: مشكلة الزيادة السكانية مسؤولية مشتركة بين الحكومة والشعب

برلماني: مشكلة الزيادة السكانية مسؤولية مشتركة بين الحكومة والشعب

عون: مسار تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة سالك

عون: مسار تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة سالك

الحكومة تكشف حقيقة طرح عملات معدنية جديدة فئة 100 جنيه لتداولها بالأسواق

الحكومة تكشف حقيقة طرح عملات معدنية جديدة فئة 100 جنيه لتداولها بالأسواق

قيادي بطالبان: الحركة ترغب في انتقال السلطة من الحكومة بطريق تفاوضى

قيادي بطالبان: الحركة ترغب في انتقال السلطة من الحكومة بطريق تفاوضى