★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعت الولايات المتحدة الأمريكية، رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي إلى تشكيل الحكومة في أسرع وقت، جاء ذلك وفقا لتصريحات المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جالينا بورتر.

وأعلنت المسؤولة الأمريكية أن بلادها تجدد دعواتها إلى تشكيل حكومة فاعلة، وحكومة تلتزم أيضا بإجراء إصلاحات أساسية.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون، كلف رئيس الحكومة الأسبق، نجيب ميقاتي، بتشكيل الحكومة الجديدة.

ويعتبر يكون ميقاتي الشخصية الثالثة بعد السفير مصطفى أديب ورئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري التي يكلفها عون بتشكيل حكومة لبنانية، إثر استقالة حكومة حسان دياب، على خلفية انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس 2020.

وكان قد اعتذر رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري عن تشكيل الحكومة.