رئيس الوزراء العراقي: القوات القتالية الأمريكية ستعود إلى بلادها نهاية العام الحالي

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أكد رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، أن القوات القتالية الأمريكية ستعود إلى بلادها نهاية العام الحالي.

وقال الكاظمي، في مقابلة مع قناة العراقية الإخبارية، إن «الحوار الاستراتيجي هو نتيجة مرحلة طويلة قامت بها الحكومة وهو حوار في مستقبل العلاقات العراقية الأمريكية».

ولفت الكاظمي إلى أن «العلاقة بين العراق والولايات المتحدة ستتحول إلى مرحلة جديدة»، مشيراً إلى أن التنسيق بين العراق والولايات المتحدة لن يقتصر على الجانب الأمني، وأضاف: «إنجاز في الحوار الاستراتيجي أنه وحد مواقف القوى السياسية العراقية».

وأكد رئيس الحكومة العراقية، أن «قوات بلاده الأمنية قادرة على حماية أراضي العراق».

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الاثنين أن الولايات المتحدة ستنهي بحلول نهاية العام «مهمتها القتالية» في العراق لتباشر «مرحلة جديدة» من التعاون العسكري مع هذا البلد.