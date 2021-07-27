السودان يجيز قانون نظام الحكم الإقليمي لدارفور

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أجاز مجلس الوزراء السوداني برئاسة رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون يجيز نظام الحُكم الإقليمي لدارفور. ونقلت وكالة الأنباء السودانية ( سونا )، مساء اليوم الثلاثاء، عن مني أركو مناوي، حاكم إقليم دارفور، أن إجازة مشروع القانون تمت بعد مناقشات مكثفة مع عدد من الوزارات، منها الحكم الاتحادي والعدل، وتم عرضه ومناقشته وإجازته اليوم في اجتماع مجلس الوزراء.

وأشار أركو مناوي إلى أن القانون لم يجد صعوبات كثيرة في إجازته، كونه يستند على الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية في البلاد 2019، وكذلك على المعدلة عام 2020، بموجب اتفاق جوبا لسلام السودان، مؤكدا أن القانون حدد مهام حكومة إقليم دارفور.

وتشمل تلك المهام، الإداري والاقتصادي منها، وكذلك العمل في جوانب إيقاف الحرب، فضلا عن تنفيذ الاتفاق وعودة النازحين واللاجئين، إضافة إلى مجال آخر ويتعلق بالدور التنموي للإقليم، حيث حدد مشروع القانون العلاقات الرأسية ما بين مجلس الوزراء ومستويات الحكم الأخرى وحكومة الإقليم في دارفور.

ولفتت الوكالة السودانية إلى أن مجلس الوزراء في البلاد سيدفع بالقانون للاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء السودانيين، قريبا، بهدف توقيعه في أقرب وقت.

بدأ النزاع المسلح في إقليم دارفور منذ عام 2003 عندما ثار المتمردون ضد نظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير، مشيرين إلى أنهم يتعرضون للتهميش.

وكان قرار حكومة الرئيس البشير عام 1994 بتقسيم دارفور إلى ولايات بدلا من إقليم واحد من أسباب اندلاع التمرد المسلح.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية عام 2009 مذكرة اعتقال للبشير بتهمة «ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور»، ثم أضافت اتهامه بـ«الإبادة الجماعية» عام 2010، ورفض البشير الاعتراف بالمحكمة وقال إنها «أداة استعمارية» موجهة إلى بلاده والأفارقة عمومًا.