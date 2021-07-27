رئيس البرلمان الليبي يحذر من تأجيل الانتخابات البرلمانية: سنعود لاضطرابات 2011

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قال رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، إنه إذا تم تأجيل الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في ديسمبر المقبل، فإن ليبيا ستعود إلى المربع الأول واضطرابات عام 2011، وفقًا لوكالة «رويترز».

وأضاف صالح: «لا نريد أن نرى مزيدا من الانقسام، محذرا من احتمال ظهور حكومة موازية في الشرق».

وأكد أنه لا حاجة لاجتماع أعضاء اللجنة الـ75، ولدينا إعلان دستوري، ولسنا بحاجة إلى الالتفاف وإضاعة الوقت أو المساومة، موضحا أن هناك صعوبات في توحيد الجيش بسبب التدخل الخارجي.

وأشار رئيس البرلمان إلى أن ميزانية الحكومة المقترحة البالغة 100 مليار دينار، ما يعادل 22.15 مليار دولار، كبيرة جدا، متوقعا الموافقة على 80 مليار دينار.