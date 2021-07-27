محافظ أسوان يوجه بتدقيق بيانات الأسر المستحقة لـ «سكن كريم»

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وجه اللواء أشرف عطية محافظ اسوان، بتدقيق البيانات والتنسيق الجيد بين الجهات التي قامت بحصر الأسر المستحقة والتي تنطبق عليها معايير «سكن كريم» وخاصة مؤسسة حياة كريمة والتضامن الإجتماعي والوحدات المحلية من أجل تحقيق العدالة وأقصى إستفادة ممكنة للمواطنين المستحقين داخل القرى، موجهاً إلى رفع المطالب الجماهيرية الخاصة بإدراج 14 مركز شباب لبعض القرى والمناطق المحرومة ضمن مبادرة حياة كريمة منها إنشاء 5 مراكز جديدة، بجانب إحلال وتجديد 9 مراكز شباب أخرى، بالإضافة إلى التنسيق مع الهيئة العامة للسكك الحديدية بتعدية سيارات النقل الثقيل لتحميل مواد البناء الخاصة بمشروعات حياة كريمة بمزلقان مؤقت وخاصة للقرى التابعة للحجز بحرى بمركز إدفو والواقعة على مرتفعات جبلية ومساكنها متاخمة للمزلقان الحالي .

واستعرض المحافظ خلال اجتماع عقده اليوم، المعدلات التنفيذية للمشروعات من الجهات المنفذة ومنها الهيئة القومية لمياه والشرب والصرف الصحى بإجمالي 56 مشروع بنسب تنفيذ وصلت إلى 95 % منهم 9 مشروعات بمركز إدفو لإدخال خدمة الصرف لـ 15 قرية، و6 مشروعات بمركز كوم أمبو لإدخال خدمة الصرف لـ 19 قرية، و5 مشروعات بمركز نصر النوبة لإدخال خدمة الصرف لـ 22 قرية، وهو الذي يتوازى مع مشروعات شركة مياه الشرب والصرف الصحى بإجمالى 52 مشروع بنسب تنفيذ وصلت إلي90 % تشمل تنفيذ 8 محطات وتدعيم ومد الشبكات، كما تم عرض موقف مشروعات هيئة الأبنية التعليمية بإجمالى 60 مشروع منهم 15 مشروع تم الإنتهاء منهم، و45 مشروع جارى العمل فيهم بنسب تنفيذ وصلت إلى 52 % منها 24 مشروع بمركز إدفو و9 مشروعات بمركز كوم أمبو و12 مشروع بمركز نصر النوبة .