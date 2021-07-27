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قال مانوا بيتر، وزير الري بدولة جنوب السودان، إن غياب الدور المصري في جنوب السودان ليس في مصلحة مصر أو في مصلحة جنوب السودان، لافتا إلى أن الدولة المصرية تعيش تحولا مهما في تنمية المشروعات التنموية الأفريقية.

وأضاف بيتر، خلال لقائه مع برنامج «رأي عام» على فضائية «TeN»، الثلاثاء، أن مصر حاضرة بقوة في جنوب السودان بالتكامل الاقتصادي، حيث وقعت بروتوكولات مع وزارة الزراعة في جنوب السودان، لتطوير القطاع الزراعي، وأيضا توقيع بعض البروتوكولات لتغطية الحوجة الداخلية في جنوب السودان.

وأوضح أنه تم الاتفاق على تطوير الخطوط الجوية بين البلدين، وهناك اتفاق سوف يتم توقيعه خلال الفترة المقبلة، وأيضا القطاع التعليمي بزيادة المنح الدراسية لمواطني جنوب السودان.

وأكد أن زيارة الرئيس السيسي إلى جوبا فتحت آفاقا جديدة للتعاون بين البلدين، حيث أن تلك الزيارة شكلت نقطة تحول، وانفتاحا على الدول العربية، لافتاً إلى أن مواطني جنوب السودان يتذكرون أن مصر لابد أن تقف معهم سياسيا، خاصة أنها من أولى الدول التي اعترفت بجنوب السودان رغم حروبها الداخلية.