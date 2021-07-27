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تنبعث منه روائح كريهه.. غلق معمل لتفريخ البيض وبيع السماد والطيور بشبرا الخيمة

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تنبعث منه روائح كريهه.. غلق معمل لتفريخ البيض وبيع السماد والطيور بشبرا الخيمة تنبعث منه روائح كريهه.. غلق معمل لتفريخ البيض وبيع السماد والطيور بشبرا الخيمة

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أغلقت الأجهزة التنفيذية بحى شرق شبرا الخيمة معمل لتفريخ البيض وبيع السماد والطيورالحية داخل الكتلة السكنيه بمنطقة عزبة البكرى بناءا على شكوى الأهالي بإنبعاث روائح كريهة بالمنطقة.

قال اللواء هشام رفعت رئيس الحي، إنه على الفور تمت الإستجايه وقامت الأجهزه المعنيه بالتوجه إلى مقر الشكوى وألزمت المخالف بإخلاء المكان وغلقة وأتخاذ الإجراءات القانونية.

أكد رئيس الحي بأن أجهزة الحي لخدمه المواطنين، وأن غرفة العمليات تعمل على مدار اليوم لتلقي شكاوى المواطنين للوقوف على حلها بأسرع وقت ممكن وفقاً للإمكانيات المتاحة والتنسيق مع الجهات والإدارات الخدميه الأخرى وفقاً لمقتضيات الأزمه أو المشكلة.

وفي نفس السياق قام رئيس حي شرق بحملة ليلية مساء اليوم للتصدي لجميع أنواع المخالفات والتعديات وردع المخالفين وتطبيق القوانين ضد المخالفات وخاصه ظاهره الإشغالات وتطبيق قرارات مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازيه اللازمه لمواجهه .

أسفرت الحمله عن رفع الإشغالات والتعديات التي تعيق حركة الماره واستغلال مساحات دون الحصول على تراخيص ومخالفه لقوانين الإشغال ومصادرة عدد ١٥ كرسى بلاستيك وترابيزة و٢ شيشه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأشار رئيس الحي، بأن الحملات مستمره للقضاء على ظاهره الاشغالات والزام الجميع بالقانون ،وأنه لا تهاون مع المخالفات والتصدي لها بكل حزم لحين عوده الإنضباط مع التأكيد بضروره اتباع الإجراءات الاحترازية حفاظاً على المواطنين.

المصرى اليوم

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