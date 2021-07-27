الاستمرار في طلاء المنازل المواجهة لطريق «الكباش» الفرعوني بمدينة الأقصر

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شدد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، باستمرار جهود الأجهزة التنفيذية بتنفيذ كافة التكليفات الخاصة بتجهيز مسار طريق الكباش، الذي يُعد من أهم المشروعات الأثرية التي تقوم الدولة بتنفيذها لتحويل الأقصر إلى أكبر متحف مفتوح في العالم .

المنازل المواجهة لطريق الكباش الفرعونى بالاقصر

وتفقد العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، لليوم الثاني على التوالي، أعمال طلاء واجهات المباني بطول طريق الكباش بمنطقة نجع أبوعصبة مشيراً إلى أن الأعمال تجرى على قدم وساق .

المنازل المواجهة لطريق الكباش الفرعونى بالاقصر

رافق رئيس مدينة الأقصر، خلال الجولة، أحمد زين العابدين رئيس حي شمال، والمهندس نشأت عياد مدير الإدارة الهندسية، والمهندس عبدالمسيح نبيل بولس مدير إدارة التخطيط العمراني بمحافظة الأقصر، وأحمد عبدالصبور مدير إدارة المتابعة الميدانية بمجلس مدينة الأقصر، وذلك لمتابعة سير الأعمال وإنهائها في أسرع وقت ممكن، وإزالة أي معوقات أو إشغالات لضمان سير العملية التطويرية بهذه المنطقة.