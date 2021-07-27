ضمن «حياة كريمة».. قوافل للتوعية بجامعة القناة تزور قرية السلام بالقنطرة شرق

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استأنفت جامعة قناة السويس قوافلها التوعية التي تنفذها للقرى المحيطة بها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية

وقد أشاد الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس، بالدور الذي تقوم به الجامعة من أجل توعية أفراد المجتمع لأهم القضايا التي تتعلق بحياتهم الشخصية من أجل الحصول على حياة كريمة لهم ولأبنائهم، مشيرا إلى أن هذه القوافل يشارك بها مجموعة من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في العديد من المجالات من أجل أن تكون الاستفادة على أعلى مستوى، ويذكر أن قافلة اليوم توجهت إلى قرية السلام التابعة للقنطرة شرق، وقامت بندوتين لأهالي القرية.

تناولت الندوة الأولى موضوع الإدمان والمخدرات وأثارهم السلبية على الفرد والمجتمع، وحاضر فيها الدكتور محمود عبدالمجيد أحمد مدرس مساعد بكلية التمريض، تناول بالشرح مقدمة عامه عن الإدمان والمواد المخدرة وسرعة خطورة ومدى انتشارها في المجتمع، والآثار المترتبة عند استخدام المواد المخدرة على الفرد والأسرة، وشرح أمثلة حية لاستخدام بعض أنواع المخدرات وكيفية الوقاية والتعامل معها، وأيضا كيفية التخلص منها والأضرار المترتبة على استخدامها، وتحدث عن التدخين واضراره السلبية باعتباره الاكثر شيوعا بين فئات المجتمع.

وقد تناولت الندوة الثانية موضوع ختان الإناث وحاضرت فيه الدكتورة ساره سعيد حسن مدرس بقسم الأمومة وأمراض النساء والتوليد بكلية التمريض، وتناولت بالشرح تعريف الختان وانواع الختان، وتكلمت عن الأضرار الصحية لختان الإناث وتأثير ختان الإناث على العلاقة الزوجية.

وقد أشرف على القوافل التوعية بندوتيها عمرو كشك مدير عام مشروعات البيئة وتنظيم ايفون حبيب ميخائيل مدير إدارة الاتصالات والمؤتمرات.