شاهد.. مطرب يتحدى محمد رمضان بأغنية «رقم واحد ده مش أنت»

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

طرح مغني الراب «الجوكر» أجدد أعماله الغنائية «رقم واحد ده مش أنت» بشكل فيديو كليب مصور بعد غياب دام أكثر من عامين تناثرت خلالها شائعات قراره اعتزال الغناء، ليقرر تعويض جمهوره عن الاختفاء طوال تلك المدة عبر عمل غنائي مثير للجدل تم تصويره بشكل فيديو كليب في منطقة الهرم، وحملت الأغنية شرارة انطلاقة فنية للجوكر عبر التجديد الكامل في محتوى الكلمات والموسيقي وحتى «ستايل» الخاص به شخصيا، ليعلن بها عودته لساحة الراب بشكل جديد ومختلف كليا عن كافة أعماله السابقة.

ويغير الجوكر جلده الموسيقي عبر الأغنية الجديدة عبر سيره على غرار لون «تراب راب»، الموضة الجديدة لموسيقى الراب وهو اللون المغاير تماما لأسلوب الجوكر الغنائي فيما مضى، وتجمع الأغنية الجديدة لأول مرة بين الجوكر والموزع الموسيقي هرم، وهي من إنتاج «ذا بيسمنت ريكوردز» للمنتج محمد الشاعر.

ويتضح من اسم الأغنية «رقم واحد ده مش انت» كونها تحمل نظريات تفسيرية عدة حول معانيها الخفية خاصة باعتبارها مهاجمة مباشرة من الجوكر للفنان محمد رمضان، والذي اشتهر في الساحة الغنائية بعدة ألقاب أبرزها «نمبر وان» أو «رقم واحد»، كما تحمل الأغنية نظرية أخرى أعم كونها تحدي مباشر من الجوكر لكافة مغنيي الراب في الساحة حاليا خاصة أشهرهم أبيوسف وويجز وبابلو.