طبيب البيت الأبيض السابق يتوقع عدم استكمال «بايدن» لفترته الرئاسية

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توقّع طبيب البيت الأبيض السابق والنائب الجمهوري روني جاكسون أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيستقيل بسبب قدراته الإدراكية المحدودة، خلال مقابلة مع قناة «فوكس نيوز الأمريكية» مشككاً في أهليه الرئيس الأمريكي الحالي لتولي الرئاسة.

وفي مقابلة مع قناة «Fox» الخميس الماضي، قال المضيف شون هانيتي: «(الرئيس السابق) دونالد ترامب خضع لاختبار معرفي وحصل على 30 من أصل 30.. سمعت أنه اختبار صعب للغاية. لا أعتقد أن نتيجة جو بايدن ستكون جيدة في هذا الاختبار بناء على ما ألاحظه».

ورد جاكسون قائلا: «بالتأكيد وأنا أقول هذا منذ البداية.. كنت أقول أن شيئا ما يحدث هنا. كنت أقول هذا عندما كان جو بايدن مرشحا للرئاسة، وكنت أقول إن الأمور ستزداد سوءا ونحن نشاهد ما يحدث أمام أعيننا الآن».

وأضاف: «هناك شيء ما يحدث مع هذا الرجل (بايدن).. أعتقد أنه إما سيستقيل أو سيقنعونه بالاستقالة من منصبه في وقت ما في المستقبل القريب لأسباب طبية أو سوف يتعين علينا استخدام التعديل الخامس والعشرين للتخلص منه».

وقال جاكسون في المقابلة: «إنّ أداء الرئيس بايدن مؤخرا كان مقلقا، خصوصا أثناء مقابلته الأربعاء الماضي مع قناة «سي إن إن»، حيث قام بتقديم تأكيدات كاذبة حول فعالية لقاحات كورونا، إضافةً إلى تصريحه في وقت سابق أنه يجب مساعدة الأطفال لمعرفة ما ‏إذا كان هناك رجل على سطح القمر أو ما إذا كان هناك كائنات فضائية أم لا، فيما أربك البعض بالإشارة إلى نظريات المؤامرة الغامضة»

وأعلن مسؤولو البيت الأبيض في مايو إن بايدن سيخضع لفحص جسدي سنوي «في وقت لاحق من هذا العام»، وقالوا إنهم سيعلنون النتائج للجمهور.

وقال جاكسون في تغريدة عبر حسابه الرسمي على «تويتر» جاء فيها: «تنفجر مدننا بالمخدرات والعنف بسبب سياسات الدولة، يحتاج جو بايدن إلى الخضوع لفحوصات ذهنية تثبت أهليته لتوليه الرئاسة».

ووفقاً للتقرير، فقد انضم جاكسون، الذي عمل كطبيب شخصي لكل من الرئيس أوباما والرئيس ترامب، في الشهر الماضي إلى العشرات من أعضاء مجلس النواب الجمهوريين، من أجل دعوة بايدن إلى إجراء اختبار لصحّته العقلية والإدراكية، كما فعل ترامب أثناء توليه منصبه، وإعلان النتائج للمجتمع الأمريكي.