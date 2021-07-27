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غرائب الأولمبياد | عداء ياباني قضى 54 عاماً في مارثون

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تزخر صفحات الحدث الأولمبي بالكثير من الحكايات التي تفوق في غرابتها قصص الصعود المدهشة لأبطال الذهب ومنها الماراثون الشهير للياباني كاناكوري والذي انتهى بزمن 54 عامًا و8 أشهر.

وشهدت أولمبياد ستوكهولم عام 1912 واقعة غريبة، حيث تمكن العداء الياباني شيزو كاناكوري من حسم المنافسات المحلية لصالحه والتأهل إلى الحدث الرياضي الأشهر في العالم.

لم تكن رحلة شيزو من اليابان إلى السويد بالسهلة، حيث خاض الكثير من المتاعب واستقل السفن والقطارات في درجة حرارة مرتفعة، وهو ما تسبب في اعتذار العديد من المشاركين في المنافسات حينها.

وخاض شيزو كاناكوري سباق الأولمبياد في اليوم التالي من السفر بحالة الإرهاق الشديد إلى جانب عدم تعوده على الطعام السويدي، وهو انعكس سلبياً على قدرته في إكمال الماراثون لينسحب من منتصف المسافة، بعد أن فقد وعيه وعاد إلى اليابان دون إبلاغ أحد خوفاً من وصفه بالفشل.

السويدية اعتبرت العداء الياباني مفقودًا وظلت تبحث عنه لنحو 50 عامًا قبل أن تكتشف بعد ذلك أنه يتواجد في اليابان وخاض المنافسات الأولمبية في نسختي 1920 و1924.

وأبلغت السويد شيزو كاناكوري بضرورة العودة إلى ستوكهولم واستكمال السباق، وهو ما رحب به العداء الياباني وقام بتنفيذه عام 1967، ليُنهي السباق بزمن 54 عاماً و8 أشهر و6 أيام و8 ساعات و32 دقيقة و20 ثانية.

العداء الياباني شيزو كاناكوري

المصرى اليوم

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