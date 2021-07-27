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بالصور .. وزير الرياضة يحضر تدريبات ممثلي المملكة في دورة الألعاب الأولمبية ⁧"طوكيو2020"

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بالصور .. وزير الرياضة يحضر تدريبات ممثلي المملكة في دورة الألعاب الأولمبية ⁧"طوكيو2020" بالصور .. وزير الرياضة يحضر تدريبات ممثلي المملكة في دورة الألعاب الأولمبية ⁧"طوكيو2020"
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بالصور .. وزير الرياضة يحضر تدريبات ممثلي المملكة في دورة الألعاب الأولمبية ⁧

حضر وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل اليوم تدريبات ممثلي المملكة في دورة الألعاب الأولمبية ⁧‫"طوكيو2020⁩" كما حضر الفيصل، الحصة التدريبية للاعبة تهاني القحطاني⁩ لاعبة الجودو السعودية التي ستدشن مشوارها الأولمبي الجمعة المقبل ضمن منافسات دور الـ32 في أولمبياد ⁧‫"طوكيو2020⁩ "‏ ‏وكتب حساب الأولمبية السعودية ‏على تويتر تغريدة تحت وسم ‏⁧‫#كلنا_السعودية ، قال فيها "لنقف معهم دائمًا، صور منوّعة من حضور الرئيس ⁦‪ اليوم تدريبات ممثلي المملكة في دورة الألعاب الأولمبية ⁧‫"طوكيو2020⁩ " تهاني القحطاني ، مازن الياسين ، ياسمين الدباغ ، محمود آل حميد

."

من جهة أخرى يبدأ غدًا عند الساعة 7:50 صباحًا ممثل المملكة محمود آل احميد في تدشين مشواره الأولمبي في ⁧‫"طوكيو2020⁩ " ضمن منافسات رفع أثقال 73 كجم. ￼￼￼￼￼￼

بالصور .. وزير الرياضة يحضر تدريبات ممثلي المملكة في دورة الألعاب الأولمبية ⁧

بالصور .. وزير الرياضة يحضر تدريبات ممثلي المملكة في دورة الألعاب الأولمبية ⁧

بالصور .. وزير الرياضة يحضر تدريبات ممثلي المملكة في دورة الألعاب الأولمبية ⁧

بالصور .. وزير الرياضة يحضر تدريبات ممثلي المملكة في دورة الألعاب الأولمبية ⁧

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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