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صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الدول الغنية ويُخفِّضها للدول النامية

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صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الدول الغنية ويُخفِّضها للدول النامية صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الدول الغنية ويُخفِّضها للدول النامية
حافظ على توقعاته للنمو العالمي لعام 2021م عند 6%

صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الدول الغنية ويُخفِّضها للدول النامية

حافظ صندوق النقد الدولي اليوم على توقعاته للنمو العالمي لعام 2021م عند 6%، رافعًا في الوقت نفسه توقعاته لنمو الدول الغنية، ومخفضًا تقديراته لنمو البلدان النامية في ظل تزايد الإصابات بفيروس كورونا.

وقال الصندوق في تقرير له اليوم حول توقعاته للاقتصاد العالمي: إن هذا التباين اعتمد إلى حد كبير على تحسُّن إمكانية الحصول على اللقاحات المضادة لكوفيد-19، والدعم المالي المستمر الذي تقدمه الاقتصادات المتقدمة في الوقت الذي تواجه فيه الأسواق الناشئة صعوبات على هاتين الجبهتين.

ورفع الصندوق توقعاته للنمو في الولايات المتحدة إلى 7 % لعام 2021، وإلى 4.9 % لعام 2022، بزيادة 0.6 و1.4 نقطة مئوية عن توقعات إبريل.

كما رفع توقعاته لنمو بريطانيا لعام 2021م بمقدار 1.7 نقطة مئوية إلى 7 %، ورفع كذلك توقعاته للنمو في منطقة اليورو بمقدار أقل بلغ 0.2 نقطة مئوية لعام 2021م، بينما انخفضت توقعات النمو في اليابان 0.5 نقطة مئوية، في انعكاس لارتفاع عدد الإصابات، وتشديد القيود في النصف الأول من العام.

ونالت الهند النصيب الأكبر في خفض في توقعات الصندوق لنمو اقتصادها؛ إذ بلغ ثلاث نقاط مئوية إلى 9.5 % لعام 2021م، فيما خفض الصندوق توقعاته لنمو اقتصاد الصين بمقدار 0.3 نقطة مئوية.

وخفّض صندوق النقد كذلك توقعاته للنمو في إندونيسيا وماليزيا والفلبين وتايلاند وفيتنام في ظل تزايد إصابات كورونا وتأثيرها على النشاط الاقتصادي في هذه البلدان.

وتوقع الصندوق أن تنمو الاقتصادات الناشئة في آسيا 7.5 % هذا العام بانخفاض 1.1 نقطة مئوية عن توقعاته في إبريل.

وخفّض صندوق النقد توقعاته للنمو في البلدان منخفضة الدخل بمقدار 0.4 نقطة مئوية لعام 2021م، مرجعًا ذلك إلى بطء توزيع اللقاحات فيها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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