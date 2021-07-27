الأهلي يعرض رسميا 2 مليون دولار لضم ميكيسوني ويستغنى عن أجاي في صيف 2021

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الأهلي المصري يقتدم بعرضا رسميا لشراء لويس ميكيسوني، مهاجم سيبما التنزاني خلال فترة الانتقالات الصيفية 2021 بعدما منح بيتسو موسيماني الضوء الأخضر لمجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب لضم مهاجم الفريق الأفريقي.

ووفقا لما نشره موقع mwananchi، الأهلي المصري رصد 2 مليون دولار لضم مهاجم الفريق التنزاني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية 2021، خاصة بعد أنباء استغناء الأهلي عن اللاعب النيجيري جونيور أجاي خلال الفترة المقبلة.

4 أسباب قوية دفعت الأهلي المصري لتقديم عرضا رسميا لضم اللاعب، على رأسها موهبته ووصوله إلى 26 عاما، وهو ما يمكنه من اللعب لفترة طويلة وإمكانية بيعه لفريق آخر والاستفادة منه ماليا.

الأهلي المصري، دائما عشاقه ينتظرون الصفقات الجديدة التي ستدعم الفريق عند موسم الانتقالات سواء الشتوية أو الصيفية، ومع اقتراب الميركاتو الصيفي يهتم عشاق المارد الأحمر بأسماء اللاعبين الراحلين عن قلعة التتش في موسم 2020- 2021.

ويأتي أول الراحلين عن الأهلي في هذا الصيف مروان محسن، مهاجم الفريق، يليه والتر بواليا، الذي انضم خلال الميركاتو الشتوي الماضي قادما من صفوف فريق الجونة ولم يقدم مردودا حتى الآن داخل صفوف الشياطين الحمر.

ومن المتوقع أن يرحل أليو ديانج عن صفوف النادي الأهلي في هذا الميركاتو الحار جدا، خاصة أن الدبابة المالية قدم أداء فنيا مميزا داخل المستطيل الأخضر مما جعل الأندية الأوروبية تتصارع على خدماته، فضلا عن أن قيمته التسويقية ارتفعت بشكل جنوني.

وفي المقدمة أيضا مازال الحديث موصولا عن الراحلين، حسين الشحات أصبح بنسبة كبيرة خارج النادي الأهلي خاصة في ظل تراجع مستواه الفني منذ انضمامه للقلعة الحمراء، ومع وجود عروض رسمية من أندية الخليج، فضلا عن محمود كهربا، الذي افتعل العديد من المشاكل غير المألوفة مع سياسة النادي الأهلي.