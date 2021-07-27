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غضب في المصري من إيزي ايميكا

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غضب في المصري من إيزي ايميكا غضب في المصري من إيزي ايميكا

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أبدى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي بقيادة على ماهر، غضبه الشديد، من النيجيري ايزي ايميكا، لاعب خط وسط الفريق، بسبب تأخر عودته من بلاده.

وعلمت «المصري اليوم»، أنه سادت حالة من الغضب الشديد لدى الجهاز الفني للمصري، من ايزي ايميكا، بسبب تأخر عودة اللاعب من نيجيريا، وعدم انتظامه في مران الفريق حتى الأن، استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب.

وكان من المفترض أن ينتظم ايزي ايميكا، في تدريبات المصري الأسبوع الماضي، ولكنه فشل في الحصول على التأشيرة الخاصة به.

يذكر أن المصري يستعد لخوض مباراة المقاولون العرب، المقرر لها 7 أغسطس المقبل، على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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