كاتب تونسي: الولايات المتحدة تدعم مسار الرئيس قيس سعيد

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قال الكاتب التونسي بلحسن اليحياوي، إن الأجواء عادت بصورة عادية في تونس، وانتهت بعض المناوشات التي حدثت حول البرلمان التونسي.

وأضاف الكاتب بلحسن اليحياوي، خلال لقائه عبر سكايب مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الثلاثاء، أن الشعب التونسي يترقب باقي قرارات الرئيس قيس سعيد، منها محاسبة الفاسدين ومن شاركهم.

وأشار إلى أن هناك الكثير من الأسماء القريبة من الرئيس التونسي لترشيحهم للحكومة المقبلة، ولكن حتى هذه اللحظة لا يمكن معرفتهم بصورة قطعية، وذلك لأن الرئيس اعتاد دائما أن يفاجئ المتابعين وبمن في ذلك المقربين منه.

وأوضح الكاتب التونسي أن الشارع التونسي كان يراهن على أن الحريات الأساسية لن تمس، بالإضافة إلى إبعاد حركة النهضة الإخوانية، منوها بأن انتهاك حقوق الإنسان وضرب المتظاهرين واعتقال المعارضين كان هذا المشهد الرئيسي من طرف رئيس الحكومة هشام المشيشي.

ولفت إلى أن حركة النهضة الإخوانية قامت بمحاولات عديدة للوصول إلى بعض النواب الداعمين في الكونجرس، ولكن كل هذه المحاولات باءت بالفشل، حيث إن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم المسار الذي اتخذه الرئيس التونسي قيس سعيد.