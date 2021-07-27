بسبب الخلاف على الميراث.. عامل يقتل خاله بـ22 طعنة في الأقصر (قرار المحكمة)

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قضت محكمة جنايات الأقصر، برئاسة المستشار عمرو عبدالحميد السيد، الثلاثاء، بإعدام عامل لإقدامه على قتل خاله بسلاح أبيض بسبب الخلاف على الميراث بالبياضية جنوب الأقصر.

تعود أحداث القضية إلى عام 2017، عندما تلقى مدير الأمن إخطارًا من مباحث المديرية بورود بلاغ يفيد بالعثور على جثة محمود بكرى سيد، 50 عاما، موظف بمديرية الري، ملقاة بمنطقة زراعية بالبياضية، انتقل فريق من مباحث المركز لموقع الجريمة برئاسة المقدم أدهم الملواني رئيس المباحث وقتها.

وكشفت التحريات أن مرتكب الواقعة هو ابن شقيقة المجني عليه، ويدعى «ب.ع»، والذى انهال عليه طعنا بسلاح أبيض «سكين» وقام بتسديد 22 طعنة لخاله، محدثا إصابته والتى اودت بحياته، بسبب خلافات على الميراث، كما عثر فريق البحث على أداة الجريمة، وتم القبض على المتهم وبالعرض على النيابة، اعترف الشاب بقتل خاله، وإلقاء الجثة وسط الزراعات.

وتم إخطار النيابة والتى أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات، وتحويل القضية لمحكمة الجنايات والتى قضت بالحكم الصادر بإعدام المتهم.