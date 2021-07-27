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الرئيس الباكستاني يهنئ بنجاح موسم الحج

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الرئيس الباكستاني يهنئ السعودية بنجاح موسم الحج الرئيس الباكستاني يهنئ بنجاح موسم الحج

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هنأ الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي، بنجاح موسم الحج لهذا العام، جاء ذلك خلال استقباله في القصر الرئاسي بالعاصمة إسلام آباد، وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله.

وجاء في التهنئة التي حملت التحية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده محمد، على نجاح موسم حج هذا العام وخلوه من تفشيات وغيره من الأمراض الوبائية الأخرى، كما أشاد بالإجراءات التي اتخذتها المملكة للحفاظ على صحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام في ظل ظروف استثنائية فرضتها جائحة كورونا ومتحوراتها الجديدة.

واستعرض الطرفان العلاقات التاريخية والراسخة بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة، والتطرق إلى أهمية استكشاف فرص الاستثمار والفرص المتاحة في ضوء رؤية المملكة 2030، بما يحقق المزيد من الازدهار والرفاه للبلدين والشعبين.

المصرى اليوم

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