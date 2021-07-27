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عشية العيد.. مقتل اثنين في قصف للنظام السوري بريف حلب

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عشية العيد.. مقتل اثنين في قصف للنظام السوري بريف حلب عشية العيد.. مقتل اثنين في قصف للنظام السوري بريف حلب

جي بي سي نيوز :- قتل شخصان وأصيب 5 آخرون في هجوم لنظام بشار الأسد، على منطقة الباب بريف محافظة حلب شمالي سوريا، عشية عيد الأضحى,

وأفاد مراسل الأناضول، أن قوات النظام استهدفت بقصف صاروخي، الإثنين، عناصر الجيش الوطني السوري المتمركزة عند معبر "أبو زندين" التجاري (مع مناطق النظام)، جنوبي الباب.

وأوضح أن الهجوم أسفر عن مقتل اثنين من عناصر الجيش الوطني وإصابة 5 آخرين، نقلوا إلى المستشفى.

واستطاع الجيش التركي عبر عملية "درع الفرات" التي أطلقها في 24 أغسطس/ آب 2016، تطهير 2055 كلم مربعا من الأراضي شمالي سوريا، من العناصر الإرهابية، بينها مدينة الباب.

الاناضول 

جي بي سي نيوز

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