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الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة بنجران تضبط عددًا من المخالفات

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خلال حملة على أسواق عشوائية

الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة بنجران تضبط عددًا من المخالفات

استمرارًا لأعمالها قامت الفرق الرقابية بوزارة التجارة بمنطقة نجران بتنفيذ عدد من الحملات المخصصة للكشف عن الممارسات غير النظامية؛ حيث شملت تلك الحملة الأسواق العشوائية بمنطقة نجران في حي "أبا السعود – الخالدية" بالتزامن، والتي أسفرت عن تفتيش 234 منفذ بيع .

وتم تحرير 15 مخالفة فورية وضبط عدد من المخالفات التجارية التي سيتم استكمال إجراءاتها النظامية بحق المخالفين وإحالتهم للجهات المختصة.

ودعا فرع وزارة التجارة بنجران الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات تتم ملاحظتها على الرقم المجاني المخصص لذلك من قبل وزارة التجارة.

وكان ذلك بإشراف ومتابعة من مدير عام فرع وزارة التجارة بمنطقة نجران تركي راجح آل سليمان.

كما شكر آل سليمان جميع العاملين في تلك الفرق على الجهود التي يبذلونها في أداء عملهم بكل حرص وإتقان.

الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة بنجران تضبط عددًا من المخالفات

الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة بنجران تضبط عددًا من المخالفات

الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة بنجران تضبط عددًا من المخالفات

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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