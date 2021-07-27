أخبار عاجلة

أرقام توتنهام ومانشستر سيتي: السبيرز يحافظون على عقدتهم لـ جوارديولا -
بث مباشر برشلونة (0)-(0) ريال سوسيداد .. لحظة بلحظة -
قطر تدعو لوقف فوري وشامل ودائم لإطلاق النار وانتقال سلمي للسلطة في أفغانستان -
الإمارات: نعمل على تسهيل إجلاء عدة بعثات دبلوماسية في أفغانستان عبر مطاراتنا -
وكيل "حقوق النواب" يرحب بقرار تطعيم أعضاء هيئة التدريس بالجامعات قبل بدء العام الجديد -
المشدد 3 سنوات لـ متهمين وبراءة آخر في اتهامهم بـ«تهريب المهاجرين» لليونان -
عوض تاج الدين: الرئيس سعى لتوفير أكبر قدر من اللقاحات متعددة المصادر -
بريطانيا تدعو إلى عقد اجتماعين لحلف الأطلسي والأمم المتحدة بشأن أفغانستان -
«مبادئ الحاسب الآلي» محاضرة بثقافة السويس -
95 % النسبة العامة للنجاح ببيطري جامعة قناة السويس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

زلزالان يضربان شرق صباح وعصر اليوم

Print
زلزالان يضربان شرق مصر صباح وعصر اليوم زلزالان يضربان شرق صباح وعصر اليوم
كلاهما بقوة 3.5 درجة

زلزالان يضربان شرق مصر صباح وعصر اليوم

ضرب زلزالان شمال منطقة البحر الأحمر شرق ، اليوم (الثلاثاء)، دون وقوع أضرار بشرية.

وأوضح المعهد القومي المصري للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن هزة أرضية وقعت في تمام الساعة 4.39 من عصر اليوم، بالتوقيت المحلي، بقوة 3.52 درجة على مقياس ريختر، على خط العرض 27.64 شمالاً، وخط الطول 34.26 شرقًا، والعمق 19.1 كيلومتر ، على بعد 26 كيلومترًا جنوب مدينة شرم الشيخ.

وبيّن المعهد أن زلزالاً آخر وقع صباح اليوم، وسجل في تمام الساعة 10.24 صباحًا، بالتوقيت المحلي، بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر، في منطقة خليج السويس.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
«الهجرة» تختتم كرنفال «اتكلم عربي» لدعم الهوية المصرية لأبناء المصريين بالخارج

«الهجرة» تختتم كرنفال «اتكلم عربي» لدعم الهوية المصرية لأبناء المصريين بالخارج

خالد صديق: مصر قدمت مثالًا رائعًا في تطوير وإنهاء العشوائيات

خالد صديق: مصر قدمت مثالًا رائعًا في تطوير وإنهاء العشوائيات

وزير الري: مصر من أكثر دول العالم التي تعاني من الشح المائي

وزير الري: مصر من أكثر دول العالم التي تعاني من الشح المائي

خبير تربوي: مصر تعيش ثورة تعليمية في عهد الرئيس السيسي

خبير تربوي: مصر تعيش ثورة تعليمية في عهد الرئيس السيسي