تونس.. قرار رئاسي بإنهاء مهام مسؤولين في مناصب عليا
أثارت التطورات السياسية في تونس ردود فعل من العديد من الدول لا سيما من باريس التي أملت «بعودة المؤسسات إلى عملها الطبيعي» في أقرب...
خيم الهدوء على محيط مقر البرلمان والشوارع الرئيسية في العاصمة تونس، مع دخول قرارات الرئيس قيس سعيد المرتبطة بإعلان التدابير...
ذكر ممثلو الادعاء في السويد أنه تم توجيه اتهامات بحق مواطن إيراني في السويد بارتكاب جرائم حرب وجرائم قتل، وذلك على خلفية عمليات...
دعت سياسية بارزة بالحزب الديمقراطي الحر في ألمانيا إلى تكريم جنود الجيش الألماني الذين تتم الاستعانة بهم بعد كارثة الفيضانات في...
مع اقتراب الولايات المتحدة من استكمال انسحابها العسكري من أفغانستان، من المفترض أن ينتقل البنتاغون إلى عمليات «فوق الأفق» الدعم...
اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الجيش الإسرائيلي بشن هجمات «ترقى إلى مستوى جرائم الحرب» خلال الحرب التي استمرت أحد عشر يومًا ضد حركة...
أكدت حكومتا الولايات المتحدة الأمريكية والعراق أهمية تعزيز الشراكة الإستراتيجية طويلة المدى وعلى القضايا الرئيسية ذات...
حذرت وزارة الدفاع التونسية، اليوم الثلاثاء، من أن بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي انتحلت صفة المؤسسة العسكرية وتعمدت نشر...