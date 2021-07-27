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تونس.. قرار رئاسي بإنهاء مهام مسؤولين في مناصب عليا

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قيس سعيد يتعهد بحماية المسار الديمقراطي

أثارت التطورات السياسية في تونس ردود فعل من العديد من الدول لا سيما من باريس التي أملت «بعودة المؤسسات إلى عملها الطبيعي» في أقرب...

7b3e8522d4.jpgتونس: الوكالات
9785f0f07f.jpg17 ذو الحجة 1442 هـ

الهدوء والأمن يخيمان على محيط البرلمان التونسي

خيم الهدوء على محيط مقر البرلمان والشوارع الرئيسية في العاصمة تونس، مع دخول قرارات الرئيس قيس سعيد المرتبطة بإعلان التدابير...

icon-byline.pngتونس: الوطن، الوكالات
icon-clock.png17 ذو الحجة 1442 هـ

السويد تحاكم إيرانيا على عمليات إعدام جماعي في بلاده

ذكر ممثلو الادعاء في السويد أنه تم توجيه اتهامات بحق مواطن إيراني في السويد بارتكاب جرائم حرب وجرائم قتل، وذلك على خلفية عمليات...

icon-byline.pngاستوكهولم: د ب أ
icon-clock.png17 ذو الحجة 1442 هـ

تكريم الجيش الألماني لمواجهة الفيضانات

دعت سياسية بارزة بالحزب الديمقراطي الحر في ألمانيا إلى تكريم جنود الجيش الألماني الذين تتم الاستعانة بهم بعد كارثة الفيضانات في...

icon-byline.pngبرلين: د ب أ
icon-clock.png17 ذو الحجة 1442 هـ

سيناريوهات أفغانستان بلا حماية أمريكية

مع اقتراب الولايات المتحدة من استكمال انسحابها العسكري من أفغانستان، من المفترض أن ينتقل البنتاغون إلى عمليات «فوق الأفق» الدعم...

icon-byline.pngأبها: الوطن
icon-clock.png17 ذو الحجة 1442 هـ

هجمات إسرائيل على غزة جرائم حرب

اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الجيش الإسرائيلي بشن هجمات «ترقى إلى مستوى جرائم الحرب» خلال الحرب التي استمرت أحد عشر يومًا ضد حركة...

icon-byline.pngأبهـا: الوطن
icon-clock.png17 ذو الحجة 1442 هـ

واشنطن وبغداد تتمسكان بالشراكة الإستراتيجية

أكدت حكومتا الولايات المتحدة الأمريكية والعراق أهمية تعزيز الشراكة الإستراتيجية ‏طويلة المدى وعلى القضايا الرئيسية ذات...

icon-byline.pngواشنطن: واس
icon-clock.png17 ذو الحجة 1442 هـ

تونس .. وزارة الدفاع تحذر من صفحات وهمية على مواقع التواصل

حذرت وزارة الدفاع التونسية، اليوم الثلاثاء، من أن بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي انتحلت صفة المؤسسة العسكرية وتعمدت نشر...

icon-byline.pngتونس: الوكالات
icon-clock.png17 ذو الحجة 1442 هـ

الوطن السعودية

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