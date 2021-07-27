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تصفيات اختيارات مواهب ناشئي في الفيوم والشرقية

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تصفيات اختيارات مواهب ناشئي الزمالك في الفيوم والشرقية تصفيات اختيارات مواهب ناشئي في الفيوم والشرقية

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أقيمت اليوم الثلاثاء داخل ملاعب الناشئين بنادي ، التصفيات الخاصة بالمواهب التي تم اختيارها من محافظتي الفيوم “أبشواي ”، والشرقية “طحا المرج”، ضمن الاختبارات التي أجراها النادي في محافظات .

وأقيمت التصفيات تحت إشراف لجنة فنية على أعلى مستوى من نجوم النادي السابقين.

ومن المقرر أن تجرى تصفيات أخرى للعناصر التي تم اختيارها اليوم، في ميعاد لاحق سيتحدد بعد.

وتستكمل التصفيات الخاصة بباقي المحافظات وفقا للمواعيد التي تم إعلانها مسبقا عبر الموقع الرسمي للزمالك، ابتداء من الساعة 9 صباحا، في المواعيد التي تم ذكرها في وقت سابق، وفقا لموعد كل محافظة، بحيث تكون تصفيات البراعم على ملعب 1، والناشئين على ملعب 2، وحراس المرمى على ملعب 3 .

المصرى اليوم

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