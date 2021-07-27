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أقيمت اليوم الثلاثاء داخل ملاعب الناشئين بنادي الزمالك، التصفيات الخاصة بالمواهب التي تم اختيارها من محافظتي الفيوم “أبشواي ”، والشرقية “طحا المرج”، ضمن الاختبارات التي أجراها النادي في محافظات مصر .

وأقيمت التصفيات تحت إشراف لجنة فنية على أعلى مستوى من نجوم النادي السابقين.

ومن المقرر أن تجرى تصفيات أخرى للعناصر التي تم اختيارها اليوم، في ميعاد لاحق سيتحدد بعد.

وتستكمل التصفيات الخاصة بباقي المحافظات وفقا للمواعيد التي تم إعلانها مسبقا عبر الموقع الرسمي للزمالك، ابتداء من الساعة 9 صباحا، في المواعيد التي تم ذكرها في وقت سابق، وفقا لموعد كل محافظة، بحيث تكون تصفيات البراعم على ملعب 1، والناشئين على ملعب 2، وحراس المرمى على ملعب 3 .