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خبيرة تغذية: الخضار يقوي الجهاز المناعي للجسم ضد كورونا

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خبيرة تغذية: الخضار يقوي الجهاز المناعي للجسم ضد كورونا خبيرة تغذية: الخضار يقوي الجهاز المناعي للجسم ضد كورونا

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شددت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، على ضرورة تغير المادة الفعالة الخاصة بتقليل الشهية، حتى لا يعتاد الجسم على نوع العقار، وبالتالي يحدث ثباتا في الوزن، ولكلك هناك ضرورة لتغير عشب البيسليم بالتوت البري بعد فترة للتقليل الشهية.

وتابعت «سهيل»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج «ست الستات»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن خفض الوزن في البداية يكون سهل، مع اتباع أي نظام غذائي، خاصة وأن الجسم يتخلص في البداية من الأحادية والثنائية، أما الدهون الثلاثية فتأخذ بعض الوقت، لأنها أخذت وقتا طويلا في التكوين داخل الجسم.

وشددت على ضرورة تناول الخضروات بصورة كبيرة في الطعام، لأن الخضار يقوي الجهاز المناعي، وهذا لا يُعرض الجسم للفيروسات، وهذا الأمر مهم في ظل انتشار وباء كورونا.

المصرى اليوم

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