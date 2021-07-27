صفقة تبادلية محتملة بين ميلان وبروسيا دورتموند

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كشف صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت» الإيطالية، عن رغبة ميلان في عقد صفقة تبادلية مع بوروسيا دورتموند، هذا الصيف.

وقالت الصحيفة الإيطالية، ان ميلان اقترح على دورتموند إبرام صفقة تبادلية بنقل لاعبه رافائيل لياو، مقابل ضم جوليان براندت، الذي يعد هدفا للاتسيو أيضا خلال فترة الإنتقالات الجارية.

واشارت الصحيفة أن القيمة السوقية لكلا اللاعبين متساوية تقريبا، حيث تبلغ 25 مليون يورو، وانضم براندت إلى بوروسيا دورتموند في صيف 2019، قادما من باير ليفركوزن مقابل 25 مليون يورو.