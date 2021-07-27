قبل اللقاء بيوم ..مدرب جالاتا سراي يعلن التشكيل الأساسي لمواجهة أيندهوفين

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أعلن فاتح تريم المدير الفني لنادي جالاتا سراي التركي عن تشكيل الفريق الأساسي الذي سيخوض مواجهة أيندهوفين في إطار مباراة الإياب للدور التهميدي من بطولة دوري أبطال اوروبا.

وقال تريم في المؤتمر الصحفي أنه سيخوض المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: موسليرا.

خط الدفاع: عمر بايرام - ماراكاو - لويندياما - يدلين.

خط الوسط: إيمري كيلينتش - أيتاش، جيسي سيكيديكا - باريش - كريم أكتوركوجلو.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

وكان جالاتا سراي قد خسر مباراة الذهاب بخمسة أهداف مقابل هدف وهو ما يصعب مهمة العودة حيث يحتاج الفريق التركي للفوز برباعية دون رد من أجل بلوغ الدور القادم.

وشارك الدولي المصري مصطفى محمد في لقاء الذهاب كبديل عند الدقيقة 60 فيما سيتواجد أساسياً في لقاء الغد.