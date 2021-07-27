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حماية لأمنها السيبراني.."هنقرستيشن" توقِّع اتفاقية مع شركة (PWC)

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حرصًا منها على حماية خصوصية عملائها وموظفيها وبياناتهم الشخصية

حماية لأمنها السيبراني..

وقَّعت شركة هنجرستيشن المحدودة، الشركة الرائدة بالمملكة العربية في مجال تقديم خدمات توصيل الطلبات عبر تطبيقها الإلكتروني، اتفاقية مع شركة بي دبليو سي الشرق الأوسط (PWC Middle East)، الشركة العالمية الرائدة في مجال تقديم الخدمات الاستراتيجية وتحليل البيانات الضخمة وتطبيق متطلبات الأمن السيبراني.

جاء ذلك بهدف دعم الشركة في تعزيز وتمكين ممارسات أمنها السيبراني، وتحقيق لوائح ومتطلبات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الخاصة بالأمن السيبراني.

وتضمنت الاتفاقية قيام بي دبليو سي الشرق الأوسط بوضع الأُطر والإرشادات الملائمة لدعم جهود الشركة لتحسين أداء إدارة مخاطر الأمن السيبراني، وتنفيذ السياسات والإجراءات وتوثيقها، وتطبيق الإطار التنظيمي للأمن السيبراني لمقدمي الخدمات في قطاع الاتصالات الصادر عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، الذي يشير إلى ضرورة التزام الشركات بتطبيق وثيقتَي الضوابط الأساسية للأمن السيبراني، وضوابط الأمن السيبراني للأنظمة الحساسة، الصادرتَين عن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.

وتأتي أهمية هذه الاتفاقية من التزام شركة هنقرستيشن بتطبيق التوجيهات الحكومية في مجال تحسين إدارة مخاطر الأمن السيبراني، وحرصها الكبير على حماية خصوصية عملائها وموظفيها، وحماية البيانات الشخصية من التلف والسرقة.

يُشار إلى أن شركة هنقرستيشن تعد إحدى كبرى شركات تكنولوجيا المعلومات في المنطقة، ويُجري تطبيقها عشرات الآلاف من أوامر العمل اليومية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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