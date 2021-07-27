محافظ بني سويف يتابع أعمال النظافة ورفع أية الإشغالات

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شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف عن تكثيف أعمال النظافة ورفع أية إشغالات على جانبي الطرق الرئيسية، موجهاً رؤساء المدن بمتابعة ذلك مع رؤساء القرى والمسؤولين المعنيين.

كما شدد المحافظ على ضرورة رفع تجمعات القمامة من نقاط التجميع من خلال تقليص المدة التي تتم فيها الرفع، مع ضرورة مراعاة البعد البيئي والاجتماعي بأماكن التجميع التي يتم تخصيصها في بعض المواقع حفاظاً على الحالة العامة للنظافة والبيئة.

جاء ذلك أثناء عودة المحافظ من جولة ميدانية بمركز ببا، والتي تفقد خلالها عدداً من مشروعات مبادرة «حياة كريمة»، حيث توقف المحافظ عدد من المرات أثناء خط سير الجولة ذهاباً وعودة، والتي رافقه فيها: الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، بلال حبش نائب المحافظ، العميد عماد الدين عبدالسميع المستشار العسكري للمحافظة، الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، محمد جبر معاون المحافظ، ومنسقي مؤسسة حياة كريمة.

وتابع المحافظ ما تم تنفيذه من تكليفات بخصوص تجمع ناتج أعمال حفر الذي كان يعيق الحركة المرورية نهاية شارع صلاح سالم اتجاه مركز ببا والذى قد لاحظه المحافظ أثناء خط سيره في طريقه إلى مركز ببا، وأمر باتخاذ ما يلزم حياله.

حيث تم بالفعل رفع تجمع التراب ووضع كردون على الموقع تمهيداً لرد الشئ لأصله،بعد انتهاء أعمال توصيل خط الغاز الطبيعي وجاري التنسيق مع المقاول منفذ العملية، والذى شدد حياله المحافظ باتخاذ ما يلزم والتنبيه عليه بعدم تكرار هذه المشكلة في باقي الأعمال المسندة إليه.