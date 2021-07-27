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أوديجارد يطلب الرحيل عن ريال مدريد والنادى يرحب

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أوديجارد يطلب الرحيل عن ريال مدريد والنادى يرحب أوديجارد يطلب الرحيل عن ريال مدريد والنادى يرحب

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كشفت صحيفة «ماركا» الإسبانية، عن أن مارتن أوديجارد، لاعب ريال مدريد، طلب الرحيل عن النادي هذا الصيف.

وقالت الصحيفة الإسبانية إن مارتن أوديجارد، لاعب وسط ريال مدريد، الذي عاد بعد انتهاء إعارته لفريق أرسنال الإنجليزي، لا يشعر بالسعادة في الميرنجي عقب العودة من الإعارة هذا الصيف.

وأشارت الصحيفة إلى أن أويجارد غير قادر على التكيف مع أجواء ريال مدريد، ويبحث وكلائه عن العروض المحتملة لضمه، وأضافت أن ريال مدريد لا يمانع رحيل اللاعب النرويجي بشكل نهائي في الميركاتو الصيفي الجاري.

ومن الممكن ان يعود أوديجارد إلى أرسنال، بعد أن شعر اللاعب بالراحة في اللعب هناك خلال الموسم الماضي، وانتقل لاعب الوسط النرويجي إلى «الجانرز» في يناير الماضي خلال موسم الانتقالات الشتوية.

المصرى اليوم

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