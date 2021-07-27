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تأجيل محاكمة المتهمين بـ«خلية جند الله الإرهابية» إلى 13 سبتمبر

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تأجيل محاكمة المتهمين بـ«خلية جند الله الإرهابية» إلى 13 سبتمبر تأجيل محاكمة المتهمين بـ«خلية جند الله الإرهابية» إلى 13 سبتمبر

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أجلت محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء، محاكمة المتهمين بتأسيس «تنظيم جند الله الإرهابي»، إلى 13 سبتمبر المقبل.

كانت النيابة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات بعدما وجهت لهم تهم ارتكاب جرائم تأسيس جماعة إرهابية على خلاف القانون، بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وتخريب الممتلكات العامة، ومقاومة السلطات، وإحراز الأسلحة والذخائر، والمفرقعات، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، واستحلال أموال الأقباط وممتلكاتهم ودور عبادتهم، واعتناق أفكار متطرفة قوامها تكفير العاملين بمؤسسات الدولة، وقتل رجال الجيش والشرطة.

المصرى اليوم

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