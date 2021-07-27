الأول على «دبلوم صنايع»: أسعى لتحقيق حلم الالتحاق بكلية هندسة

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سادت حالة من الفرح والزغاريد بمنزل منصور زهري، النادي ابن قرية دنفيق بمركز نقادة جنوب قنا عقب إعلان نتيجة أوائل الدبلومات الفنية وحصول نجله محمد على المركز الأول بنتيجة شهادة المدارس الثانوية الفنية الصناعية نظام الثلاث سنوات للتعليم والتدريب المزدوج.

وقال محمد منصور أنه عقب الانتهاء من الشهادة الاعدادية اتجه فكره إلى الالتحاق بمدرسة المياه للتعليم المدمج، رغم حصوله على مجموع يؤهله للالتحاق بالثانوي العام، مؤكدًا أن النظره للتعليم الفنى اختلفت وتغيرت خلال السنوات الماضية.

وأشار إلى أنه يسعى إلى تحقيق حلمه المتمثل في الالتحاق بكلية الهندسة لتحقيق، ليكمل مسيرة التفوق بها، موجها الشكر لأسرته على دعمه الدائم خلال سنوات الدراسة وتشجيعهم له والوقوف بجانبه وتوفير كافة وسائل الراحة المناسبة للاستذكار مؤكدا أنه كان يذاكر دروسه لمدة 6 ساعات يوميًا.

الاول على الدبلومات الفنيه نظام الثلاث سنوات

من جانبه تقدم المهندس رجب عرفة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المياة والصرف الصحي بقنا بالتهنئة للطالب لحصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية في الشهادة الثانوية بنظام التعليم المزدوج بمجموع 98.77 %.