رئيس جامعة بني سويف يوجه ببدء ميكنة قطاع الدراسات العليا

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وجّه الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، ببدء ميكنة قطاع الدراسات العليا واستخراج الكارنيهات الممغنطة للطلاب المقيدين وتحديد البيانات المطلوبة والتصميم المقترح.

جاء ذلك خلال ترأسه، اجتماع اللجنة العليا للبرمجيات بحضور الدكتورة فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور جمال عبدالرحمن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ممتاز الحجاب، المنسق العام للتحول الرقمي، والأستاذ محمد سليم أمين عام الجامعة.

وأشار الدكتور منصور إلى أن الغرض الرئيسي من تطبيق خطة التحول الرقمي هو المساهمة في جعل الجامعة جامعة رقمية عن طريق تقديم أفضل الحلول التقنية المتكاملـة في المجــالات الأكاديمية والبحثية والإدارية، وتطبيق المعاييـر الدولية والمحلية، وأنها أطلقت أول استخدام وتشغيل تجريبي لنظام الهوية الرقمية لطلاب الجامعة باستخدام الكروت الذكية «بروكسيمتى» لدخول الطلاب داخل الحرم الجامعي بنظام إلكتروني فائق التأمين، وذلك في إطار توجه الجامعة من أجل ميكنة جميع الإجراءات الخاصة بالطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

وقال الدكتور ممتاز حجاب المنسق العام للتحول الرقمي إن نظام الهوية الرقمية للطلاب يهدف إلى تنظيم وإنجاز الأعمال بطريقة مبتكرة ومرنة، بالإضافة إلى تأمين «كارنيهات» الطلاب وحمايتها من التزوير، وتسهيل مهمة تحديد هوية الطالب عند بوابات الجامعة، ومكاتب شؤون الطلاب والدراسات العليا بالكليات والمعاهد.