أطلق شائعة وفاة والدها وشقيقتها.. ريما ابنة فيروز توجه اتهامات لعمها منصور الرحباني

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لاقتراحات اماكن الخروج

تحدثت ريما عاصي الرحباني، ابنة المطربة اللبنانية فيروز، عن المزاعم والأقاويل حول خلاف عائلتها مع عمها منصور الرحباني.

وروت ريما خلال بيان أطلقته عبر صفحتها الشخصية بـ«فيسوك» أن أفراد منزل والدها عاصي الرحباني، أختاروا الصمت عن إيضاح حقيقة تلك الخلافات طوال 50 عامًا، في الفترة التي كان يعاني منها من نزيف بالمخ عام 1972.

لذا قررت الخروج وإيضاح حقيقة تلك المسألة، لتشير إلى أن أسرة عمها منصور الرحباني «أصبح الحقد من طرفهم والحسد والغيرة أعمت قلوبهم، فقرروا أن يبقوا شاهرين السيف».

فيما أوضحت أن صمت أسرتها أدت إلى تمكّن عمها من تشويه الحقائق «لدرجة أنهم صدقوا الكذبة».

وأكدت ريما الرحباني أنه بسبب صمتها ووالدتها طوال تلك السنوات، أصبح عمها منصور الرحباني هو من يدير الإعلام كما يريد وبالطريقة الملائمة له، مضيفة أنه نجح في تصدير الفكرة التي يريدها في ظل صمتهم جميعا.

كما اتهمت ريما الرحباني عمها منصور بأنه وراء تسريب وفاة والدها عاصي الرحباني، وأضافت أنه لم يزر شقيقه في المستشفى سوى 3 مرات، وتابعت أنه من بعد وفاة والدها ارتاح منصور وعائلته منه.

حيث كشفت: «ست شهور زار منصور فيهن منصور بالكتير تلات مرات كما وسائر أفراد القبيلة الرحبانية الكريمة، وبقينا معه أنا وليال (شقيقتها) ليل نهار حتى رحل من الدنيا.. وفجأة بالدفن شرّفوا كلّن يتقبّلوا تعازي ويتصوّروا ويشهقوا ويبكوا على العالي.. ونحنا ماشيين بصمت وما فتحنا تمنا ولا قلنا ولا عملنا».

وقالت عن ترويج عمها لخبر كاذب حول وفاة شقيقتها: «صباحا سمعت خبر وفاة ليال على إذاعة لبنان الحر، وكانت لا تزال موجودة في العناية، اتصلت بالإذاعة معمية من الغضب فأخبروني أن مصدر الخبر هو عمي منصور، اضطررت كالعادة إلى الصمت، وابتعلت وجعي وحيدة، ويوم الأربعاء ماتت ليال».

وأوضحت أنها اكتشفت بعد سنوات أن عمها هو من روج لشائعة وفاة شقيقتها ليال بجرعة زائدة من المخدرات، على الرغم من أنها توفيت بنزيف في المخ مثل والدهما عاصي الرحباني.

وأختتمت كلماتها مؤكدة على أن والدتها تملك الحرية في صمتها عن ذكر كل تلك التفاصيل، مُعلقة: «ليست في حاجة لي ولدفاعي، وأنها حرة بقرار سكوتها الذي قد لا يدوم إلى الأبد».