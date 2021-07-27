باريس سان جيرمان يكشف عن موقف راموس من السوبر الفرنسي

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كشف نادى باريس سان جيرمان، عن الموقف النهائي للاعب سيرجيو راموس، مدافع الفريق الجديد، من خوض مباراة السوبر الفرنسي، حيث يواجه سان جيرمان بطل كأس فرنسا، نظيره ليل بطل الدوري في الموسم السابق، في لقاء السوبر الفرنسي، يوم الأحد المقبل.

وقال باريس سان جيرمان في بيانا عبر موقعه الرسمي، «سيرجيو راموس يتعافى تدريجيا من إصابة في عضلة السمانة تعرض لها في التدريبات نهاية الأسبوع الماضي، من المتوقع عودة راموس إلى التدريب في غضون أسبوع».

وبحسب البيان، فإن راموس يحتاج اسبوع حتى يعود للتدريبات مما يعنى انه خارج مباراة السوبر الفرنسي المقرر يوم الاحد المقبل.

وانضم راموس إلى سان جيرمان هذا الصيف، من ريال مدريد في صفقة انتقال حر، بعدما رفض فلورنتينز بيريز رئيس النادي الملكي، تجديد عقده مع الفريق.