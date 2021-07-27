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غزل المحلة يستعيد «هدافه» أمام

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غزل المحلة يستعيد «هدافه» أمام الزمالك غزل المحلة يستعيد «هدافه» أمام

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يستعيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة خدمات خالد كساب، مهاجم الفريق، خلال مباراة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويأتي ذلك بعد تماثله للشفاء من الإصابة في العضلة الأمامية، والتي أبعدته عن الفريق خلال المواجهات الماضية، وكان أخرها أمام الاتحاد السكندري والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ويلتقي عزل المحلة مع الزمالك، الثلاثاء المقبل، على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

يُذكر أن غزل المحلة يحتل المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة، جمعها من الفوز في 7 مباريات وتعادل في 11 مباراة وتعرض للهزيمة في 9 لقاءات، أحرز لاعبوه 22 هدفًا وتلقت شباكه 29 غيرها.

المصرى اليوم

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