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اكتفى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بخوض بعض الإطالات بدلا من المران الصباحي اليوم الثلاثاء.

وفضل الجهاز الفني للزمالك عدم إقامة المران الصباحي للفريق خوفاً من تعرض اللاعبين للإرهاق، وذلك بعد الفوز على منتخب القسم الثاني بسباعية نظيفة في المواجهة الودية التي جمعت الفريقين أمس على هامش المعسكر المغلق بمدينة برج العرب.

ودخل فريق الزمالك في معسكر مغلق في أحد فنادق الإسكندرية، وذلك على هامش فترة التوقف الحالية لبطولة الدوري الممتاز بسبب إقامة دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو.

ويواصل فريق الزمالك استعداداته لمباراة غزل المحلة المقرر إقامتها في السابعة مساء يوم ٣ أغسطس المقبل باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 28 من مسابقة الدوري المصري الممتاز .

ويحتل الفريق المركز الأول بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد ٦١ نقطة بعض خوض 27 مباراة.