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القدم يستعد للبرازيل.. و"محمود" الأثقال يفتتح مشاركته

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البعثة في أولمبياد "طوكيو 2020"

القدم يستعد للبرازيل.. و

أجرى السعودي الأولمبي لكرة القدم تحت 23 عاماً، مساء اليوم الثلاثاء، تدريبه الأخير استعداداً لمواجهته أمام متصدر المجموعة الرابعة المنتخب البرازيلي عند الحادية عشرة من صباح غد الأربعاء بتوقيت المملكة على استاد سايتاما الدولي ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الثانية والثلاثين (طوكيو 2020) بحضور عضو البعثة السعودية الرسمية رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل.

واشتملت الحصة على مران إحمائي، وتمارين تكتيكية للحالات الهجومية والدفاعية.

وكان الأخضر قد خسر فرصة التأهل للدور الثاني من مسابقة كرة القدم بعد خسارته في مباراته الثانية أمام المنتخب الألماني 3-2.

*آل حميد ينهي الاستعداد*

يفتتح لاعب المنتخب السعودي لرفع الأثقال الرباع محمود آل حميد مشاركته بالدورة في منافسات وزن (73 كجم) عند 7:50 من صباح غد الأربعاء بتوقيت المملكة.

وكان آل حميد قد أنهى استعداداته للدورة بمعسكر داخلي بمحافظة جدة، قبل أن يطير إلى العاصمة اليابانية طوكيو.

*قرية الرياضيين.. وخدمات لوجيستية *

يستقر أعضاء البعثة السعودية من إداريين وفنيين ولاعبين باستثناء فريق كرة القدم في القرية الرياضية التي تقع في وسط طوكيو إلى جانب أعضاء جميع الدول المشاركة بالدورة.


وتحرص اللجنة المنظمة للدورة على تفعيل وتعزيز كافة الإجراءات الوقائية لكوفيد 19، بإقامة فحوصات يومية لجميع ساكني القرية وذلك حرصاً على عدم تفشي المرض بين الرياضيين.

ويعمل الفريق السعودي الفني، على تسهيل كافة المعوقات التي تواجه رياضيي المملكة في القرية، من حيث تقديم الإرشادات اللازمة للاعبين والمدربين خلال وبعد المنافسة، وتسهيل سكنهم في القرية، وحجز صالات التدريبات اليومية المتنوعة، وتيسير مغادرة ووصول الفرق السعودية من وإلى المطار.

*ميداليات بنكهة إلكترونية*

صنعت الميداليات المتنوعة التي يحصل عليها اللاعبون واللاعبات من الهواتف المحمولة وغيرها من الأجهزة الإلكترونية المعاد تدويرها والتي حصلت عليها اللجنة المنظمة من المتبرعين بأجهزتهم القديمة.

القدم يستعد للبرازيل.. و

القدم يستعد للبرازيل.. و

القدم يستعد للبرازيل.. و

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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