نهاية غريبة واحتفال وهمى فى سباق دراجات السيدات بالأولمبياد

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عندما عبرت أنميك فان فلويتن خط النهاية رافعة يديها في الهواء على طريق فوجى السريع الدولى، اعتقدت المتسابقة الهولندية أنها الفائزة بذهبية سباق الدراجات على الطرق للسيدات بأوليمبياد طوكيو.

لكن بعد لحظات قليلة، أدركت فان فلويتن أنها حلت في المركز الثانى خلف النمساوية آنا كيزنهوفر، بفارق دقيقة واحدة و15 ثانية. وأبلغت فان فلويتن مدلك الفريق رود تسيليمانز بعد نهاية السباق «رود.. لقد كنت مخطئة تماما».

وعلى العكس من جولات بطولة العالم للمحترفين، لا يمكن للمتسابقين في الأوليمبياد التواصل مع فريقهم عبر دائرة اتصال صوتية ويبدو أن ذلك كان سببا لتراجع فان فلويتن وزميلاتها الثلاث في الفريق، لدرجة عدم إدراكهن أن المتسابقة النمساوية لا تزال في السباق.

وبدت فان فلويتن، التي كانت متصدرة في سباق أوليمبياد ريو قبل خمس سنوات قبل تعرضها لحادث خطير أنهى مسيرتها في الأوليمبياد، وكأنها تخفى خيبة أملها في مقابلة بعد السباق مع التليفزيون الهولندى.

وقالت المتسابقة البالغ عمرها 38 عاما «اعتقدت أننى الفائزة. كنت مخطئة. لم نفز بالسباق». وحصد الفريق الهولندى آخر ذهبيتين لسباق الدراجات على الطرق للسيدات، وبدأ السباق اليوم كمرشح أول للفوز بالذهبية، لكن بعد السماح لمجموعة من خمس متسابقات هاجمن في بداية السباق البالغ طوله 137 كيلومترا والتقدم بفارق 11 دقيقة، بات الفريق ينافس على الفضية والبرونزية.