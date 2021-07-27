نجم سلة أمريكا: الخسارة من فرنسا ليست نهاية العالم

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قال داميان ليلارد، لاعب الفريق الأمريكى لكرة السلة للرجال، إنه لا يشعر بالذعر عقب الهزيمة من فرنسا في أوليمبياد طوكيو 2020، مما أثار التساؤلات بشأن إمكانية فوز المرشح الأول بالذهبية الأوليمبية الرابعة على التوالى.

وفرط الفريق الأمريكى في تقدمه قرب النهاية ليخسر 83- 76 بعد أداء ضعيف من ليلارد وكيفن دورانت وديفين بوكر. وأبلغ ليلارد شبكة (إى. إس. بى. إن): «أعتقد أننا نملك تاريخا من السيطرة والانتصارات. ولا ترى الفريق الأمريكى في كثير من الأحيان يخسر خاصة في البداية».

وقال: «سيصور الكثير من الناس ما حدث على أنه نهاية العالم، لكن نحن محترفون ونمثل بلادنا في الأوليمبياد ويتعين علينا فعل ما هو ضرورى لذلك. لايزال بإمكاننا تحقيق ما جئنا إلى هنا من أجله». وقال ليلارد، الذي يلعب لفريق بورتلاند تريل بليزرز، إن منتخب بلاده بحاجة للاسترخاء وتقديم أدائه المعتاد.

وأضاف: «نحاول جاهدين تقديم الشىء الصحيح». وهذه الخسارة الأولى للفريق الأمريكى للرجال بالألعاب الأوليمبية منذ 2004 والسادسة فقط في تاريخه بالمسابقة.

وتأتى هذه الهزيمة بعد خسارة الفريق الأمريكى وديا أمام نيجيريا وأستراليا في وقت سابق من الشهر الحالى. ويستعد الفريق الأمريكى لمواجهة إيران يوم الأربعاء المقبل، بينما تلتقى فرنسا مع جمهورية التشيك ضمن المجموعة الأولى.